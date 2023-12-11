Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ile kızı yaralandı (Kars Haberleri)

Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ile kızı yaralandı

O.D. yönetimindeki 36 AAV 768 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Mihralbey Köprüsü girişindeki yaya geçidinde, hemşire Aycan K. ile annesi Güleser K'ye çarptı.

Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sürücü O.D, emniyete götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Kars Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kars Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KARS HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...