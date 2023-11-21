Kars'ta yol kapandı, ayağı kırılan hastanın imdadına ekipler yetişti

Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde ayağı kırılan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Fırat Doğan evinin bahçesindeki karları temizlerken dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan Doğan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.
Sağlıkçılar, İl Özel İdaresi ekiplerinin uzun uğraşlarıyla köye ulaşıp Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı.
Doğan, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
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