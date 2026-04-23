Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
23.04.2026 13:11
Kars'ta 21 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde suçları ve basit yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 5 ay 6 gün hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.
Saklandığı noktada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından da cezaevine teslim edildi.
