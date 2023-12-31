Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı

Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.
Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.
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