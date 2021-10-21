Sarıkamış’ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı

Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçenin Keklik vadisi, Acısu, Handere bölgesinde turuncu ve siyah renkte yetişen kuşburnular, eylül, ekim ayında bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.





Kuşburnu toplayan Selma Yavuz AA muhabirine, vücudun direncini artıran ve C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu son yıllarda ilginin arttığını söyledi.



Yavuz, yöre sakinlerinin ilçede eylül ekim aylarında kuşburnu toplamaya başladığını ifade ederek, ”Ağaçlardan toplanan yaş kuşburnunu getirip evde kurutuyoruz. Sonra tekrar yıkayıp pişirdikten sonra elle ya da mikserle ezip sonra süzgeçten geçirip kaynatıyoruz. Kaynatılan kuşburnunu istersen kahvaltıda marmelat olarak ya da yemeklerin yanında içecek olarak kullanıyoruz." dedi.



Şenay Vanlı da kuşburnunun özellikle kış aylarında sağlığa faydalı olduğunu belirtti.



