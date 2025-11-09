Sarıkamış'ta ormanlık alanda örtü yangını
09.11.2025 10:28
Foto: Arşiv
AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.
Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyündeki Cıbız Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, jandarma, Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleriyle arazöz ve su tankerleri sevk edildi.
Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.
Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.
