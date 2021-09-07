Suları çekilen barajda otlayan hayvanlar telef oldu

Kars Haberleri İHA - Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 17:16
Kars Haberleri - İHA - Anadolu Ajansı,
Kars'ın Susuz ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çamçavuş köyündeki suların çekildiği Kars Barajı bölgesinde yeşeren alanda otlayan besicilere ait büyükbaş hayvanların midesinde şişlik oluştu.
Durumu fark eden köylüler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yardım istedi.
Bölgeye gelen veteriner hekimler, 25 büyükbaş hayvana müdahale ederek kurtardı.
Ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Ekipler ayrıca hayvanların otladığı bölgede inceleme yaptı.
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