Yaz ortasında karla mücadele. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor
14.07.2026 09:00
Yaz mevsiminin yaşandığı birçok ilde sıcak hava etkisini artırırken, Kars'ın bazı bölgelerinde kar kütleleri temizleniyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz sıcakları etkisini artırırken, Kars'ta karla mücadele devam ediyor. Tuygun Köyü Yaylası'nda kar kütleleri yer yer 3 metreyi aşıyor.
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Kars'ta yaz ortasında karla mücadele sürüyor. Yüksek rakımı nedeniyle karın uzun süre erimediği Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü Yaylası'nda, yaylacılık sezonunun başlamasıyla birlikte köylülerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı olan yayla yolu, ekiplerin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor. Ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar tabakalarını tek tek kaldırarak yolu tamamen kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.
Kar duvarları arasında ilerleyen iş makinelerinin oluşturduğu görüntüler ise adeta kış aylarını aratmıyor.
Kars, Türkiye'nin en zorlu iklim şartlarına sahip illeri arasında yer alıyor.
Birkaç gün daha sürmesi beklenen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge halkı ve besiciler yaylalara daha güvenli ve rahat ulaşabilecek. Özellikle yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylanın ulaşıma açılması, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.
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