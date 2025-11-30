Karşıdan karşıya geçen adama otomobil çarptı
30.11.2025 10:57
DHA
İstanbul Avcılar'da yolu karşısına geçiren yaya otomobil çarptı. 65 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Firuzköy Bulvarı'nda altgeçitten gelen Muhammed Işık'ın kullandığı otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sedat Aksoy'a çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi.
Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.