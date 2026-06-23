Karşıdan karşıya geçmek istemişti. Yolcu otobüsü can aldı
23.06.2026 13:13
DHA
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı 51 yaşındaki Süleyman Cebren, hayatını kaybetti.
Yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Antalya-Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Erman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, yolun karşısında geçmek isteyen Süleyman Cebren'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Cebren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki araştırmanın ardından Cebren'in cansız bedeni, Korkuteli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.