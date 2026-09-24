Kars’ta arı kovanlarını devirip balları yiyen bozayı kamerada
24.09.2026 14:36
Bozayının kovanları devirip bal yediği anlar kameraya yansıdı.
Kars’ın Selim ilçesinde gece köye gelen bozayı, arı kovanlarını devirerek balları yedi. Bölgede benzer olaylar yaşandığını belirten arıcılar önlem alınmasını istedi.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde bir bozayı, arı kovanlarını devirip içlerindeki balları yedi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece saatlerinde köye gelen bozayı, arıcılık yapan Ayhan Aydın’a ait kovanlara yöneldi. Kovanları devirerek balları yiyen ayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
ARICILARDAN ÖNLEM TALEBİ
Aynı bölgede başka arıcılara ait kovanların da ayılar tarafından devrildiği belirtildi.
Arıcılar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını ve önlem alınmasını istedi.