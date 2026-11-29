Kars'ta baraj suları çekilince köy yeniden gün yüzüne çıktı
29.11.2026 11:25
Anadolu Ajansı
Köyde görünür hale gelen yapılar, dronla görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan Karakurt köyü yeniden ortaya çıktı.
Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kalmıştı.
Son günlerde su seviyesinin azalması ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla sular çekilince köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.
Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar, dronla görüntülendi.