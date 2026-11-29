Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamasının ardından köy , tamamen su altında kalmıştı.

Son günlerde su seviyesinin azalması ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla sular çekilince köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

Kars -Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar, dronla görüntülendi.