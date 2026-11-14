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Kars'ta sıcaklık eksi 4'e düştü

14.11.2026 12:24

Kars'ta sıcaklık eksi 4'e düştü
Anadolu Ajansı

Vatandaşlar, arabalarının camlarını temizledi.

Yurt Haber Merkezi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı eksi 4'e düştü. İlçede kırağı etkili oldu.

Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oluyor. 

 

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplanırken araçların camları buz tuttu.

 

Bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştığı Sarıkamış'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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