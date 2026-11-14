Kars'ta sıcaklık eksi 4'e düştü
14.11.2026 12:24
Anadolu Ajansı
Vatandaşlar, arabalarının camlarını temizledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı eksi 4'e düştü. İlçede kırağı etkili oldu.
Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oluyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplanırken araçların camları buz tuttu.
Bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştığı Sarıkamış'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.