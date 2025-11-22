Yaşlı adam yangında can verdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, bir evde çıkan yangında 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde Hüseyin Karakaş'a (92) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangının, çevredekilerce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

 

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

 

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından Karakaş'ın evde olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

 

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

 

Karakaş'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

