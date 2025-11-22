Yaşlı adam yangında can verdi

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu 'nun Daday ilçesi Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde Hüseyin Karakaş'a (92) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

