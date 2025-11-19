Kastamonu'da otomobil devrildi, iki kardeş öldü

19.11.2025 14:58

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, otomobilin devrildiği kazada iki kardeş yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Emin Keskinci (45) idaresindeki otomobil, Kastamonu-İhsangazi Karayolu İbişler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

 

Tarlaya savrulan araçta sürücü ile yanındaki kardeşi Reyhan Keskinci (37) ağır yaralandı.

 

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

