Kastamonu’nun siyez buğdayının hedefi eko turizm
29.06.2026 12:57
Siyez, "Hitit Buğdayı" olarak da biliniyor.
12 bin yıllık ata tohumu siyez buğdayı Kastamonu İhsangazi'de geleneksel tarımla yaşatılırken şimdi de Dünya'ya açılıyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez buğdayının üretim alanı her geçen gün büyüyor. Siyezden birçok farklı ürünün elde edildiği ilçede, şimdilerde bu özel buğdayı eko turizme kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Geçmişte Avrupa ülkelerinde yetiştiği tahmin edilen, Türkiye’de ise ilk olarak Göbeklitepe ve Karacadağ yörelerinde üretildiği bilinen siyez buğdayı, bugün İhsangazi'de tamamen geleneksel yöntemlerle toprağa ekiliyor. Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda üretilen bu kıymetli ata tohumu, iç ve dış piyasada yoğun talep görüyor. Bölge halkının "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırdığı siyezin yüzde 70’i bulgur yapımında kullanılırken, kalanı un ve yem sanayisinde değerlendiriliyor.
Siyezin %70'i bulgur yapımında kullanılıyor.
Siyezin önümüzdeki süreçte eko turizm alanında da değerlendirilmesi amaçlanıyor.
"Hitit buğdayı" olarak bilinen İhsangazi coğrafi işaretli siyez buğdayının turizme de kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, İhsangazi ilçesinde siyez yetiştiriciliği yapan Yasin Ciğerci'den eko turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siyezin önümüzdeki dönemlerde eko turizm alanında da değerlendirilmesi hedefleniyor.
"Bulgur dışında da birçok alanda kullanılıyor."
“İNSAN SAĞLIĞINI İYİ GELEN SİYEZİN BİRÇOK ALANDA KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ”
Siyezin bilinenin aksine Anadolu topraklarında markalaştığını belirten Hikmet Haberal, bölgeyi bir turizm rotasına dönüştürmek istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Eskiden siyez denince akla sadece bulgur gelirdi; fakat artık tatlılarda, pastalarda, etli yemeklerde, hatta meşhur çekme helvada bile siyez ununun kullanıldığını görüyoruz. Biz de bu zenginlikle buraları eko-çiftliklerin ve eko-köylerin kurulduğu bir gastronomi rotası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu ürün; kimyasal gübre, ilaç ya da yapay sulama istemeyen, tamamen doğanın bize bir lütfudur. Seyahat acentelerinden ve rehberlerden ricamız, Safranbolu ve Kastamonu arasındaki rotalarına İhsangazi'yi de dahil etmeleridir."
Siyez tamamen kar ve yağmur suyuyla besleniyor.
Amaç İhsangazi ilçesini tuırizm noktası haline getirmek.
İhsangazi'de siyez yetiştiren üretici Yasin Ciğerci ise ürünün tamamen doğal ve masrafsız olduğunu şu sözlerle özetledi:
"Siyez buğdayımız hiçbir ilaçlama ve sulama olmadan, tamamen kar ve yağmur suyuyla besleniyor. Ekimde ekip, ağustosta hasat ettikten sonra kendi taş değirmenlerimizde işliyoruz. Bizim için tam anlamıyla 'sıfır atık' demek; çünkü sapından başağına kadar her parçasını hammadde olarak değerlendiriyoruz. Siyezin ana vatanı olan İhsangazi'de bu işe çok emek veriyor ve çok kıymetli ürünler ortaya çıkarıyoruz."
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