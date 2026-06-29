Kastamonu’nun siyez buğdayının hedefi eko turizm

Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesinde, 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez buğdayının üretim alanı her geçen gün büyüyor. Siyezden birçok farklı ürünün elde edildiği ilçede, şimdilerde bu özel buğdayı eko turizme kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Geçmişte Avrupa ülkelerinde yetiştiği tahmin edilen, Türkiye ’de ise ilk olarak Göbeklitepe ve Karacadağ yörelerinde üretildiği bilinen siyez buğdayı, bugün İhsangazi'de tamamen geleneksel yöntemlerle toprağa ekiliyor. Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda üretilen bu kıymetli ata tohumu, iç ve dış piyasada yoğun talep görüyor. Bölge halkının "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırdığı siyezin yüzde 70’i bulgur yapımında kullanılırken, kalanı un ve yem sanayisinde değerlendiriliyor.