Ormanlık alanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

15.11.2025 14:19
İHA
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, İhsangazi ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun nakliyesi için ormana giden Mehmet Ayrancıoğlu’nun kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Ayrancıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Ayrancıoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
