Kastamonu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Olay Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesi Hoca köyü Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kısa süre sonra bölgeye ulaşan orman ekipleri hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.