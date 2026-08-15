Kastamonu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
15.08.2026 12:52
Son Güncelleme: 15.08.2026 12:52
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
Olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Hoca köyü Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Kısa süre sonra bölgeye ulaşan orman ekipleri hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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