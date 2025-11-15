50 metre boyunca takla atan araç alev aldı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu -Ankara karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Ankara'ya gitmek için yola çıkan K.Ö. (72) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil kaza nedeniyle yanmaya başladı. Diğer sürücüler ise yangın tüpleriyle alevleri kısa sürede kontrol altına aldı

Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçtan savrulan dolu benzin bidonları, gıda, ev eşyaları ve oyuncaklar yola saçıldı. Yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Araç içinde sıkışan sürücü ile eşi S.Ö. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı çift, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

