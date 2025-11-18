Av faciası davasında bilinçli taksir istemi

Olay, 18 Eylül 2023 tarihinde Merkez ilçesi Kaşçılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Göloğlu, komşusu O.D. ile birlikte gece saatlerinde tarlada ekili mahsulleri korumak için domuz avına çıktı.

Av sırasında, İsmail Göloğlu, O.D.'nin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İsmail Göloğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından O.D. ile B.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden İsmail Göloğlu'nun yakınları, sanıklar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların, gelen neticeyi öngördüklerinin anlaşıldığı ve 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık O.D. ve B.K.'nin avukatları da mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ifade ederek, savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, O.D. ile B.K.'nin adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.