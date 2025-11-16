Domuz avında kaza: Bir kişi vuruldu
16.11.2025 16:30
İHA
Kastamonu'da domuz avına çıkan bir kişi kazara vuruldu. Tedaviye alınan adamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kastamonu'da bir kişi domuz avında kazara vuruldu.
Olay, İnebolu ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, domuz avı sırasında bir vatandaşın silahından çıkan kurşunla kazara vurulan Ali G. (74) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Göğsünden vurulan Ali G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.