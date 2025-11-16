Domuz avında kaza: Bir kişi vuruldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, domuz avı sırasında bir vatandaşın silahından çıkan kurşunla kazara vurulan Ali G. (74) yaralandı.

Kastamonu 'da bir kişi domuz avında kazara vuruldu.

