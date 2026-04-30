Kafasına mutfak tüpü düşen işçi öldü
30.04.2026 19:47
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu’da bir inşaatta binanın çatısından düşen mutfak tüpü nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.
Kastamonu’da 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan inşaat işçilerinin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Buyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyun’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
