Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Efe" isimli 1 tonluk dana 20 bin liraya alıcısını bekliyor. Kastamonu'da besicilik yapan Alican Tağlı'ın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Kastamonu Haberleri 19.07.2021 - 15:05

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu

Tağlı, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği çocukluğundan beri yaptığını söyledi.

Pazara 20 dana daha getirdiğini anlatan Tağlı, "Efe, pazara getirdiğim danalardan biri. Pazardaki en büyük dana. 1 yaşındayken almıştım. O zamandan büyük bir dana olacağı belliydi. 1,5 yıldır özenle baktım, büyüttüm. Diğer danalarımdan daha gelişmiş durumda." dedi.

Efe'nin çok özel olduğunu dile getiren Tağlı, "Şu ana kadar 8 dana satabildim ancak. Paşa'dan ayrılmak istemiyoruz ama mesleğimiz, mecbur satacağız" diye konuştu.

Yasal Bilgilendirme

Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KASTAMONU HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...