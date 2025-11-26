Kastamonu'da 15 şişe el yapımı alkol bulundu
26.11.2025 15:27
İHA
Kastamonu'da yapılan çalışmalarda 10 litre etil alkol ve 15 şişe el yapımı alkol bulundu.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir ikamette arama yapıldı.
Arama sonucunda 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi.
Yakalanan kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı.
