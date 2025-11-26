Kastamonu'da 15 şişe el yapımı alkol bulundu

26.11.2025 15:27

Kastamonu'da 15 şişe el yapımı alkol bulundu
IHA

İHA

Kastamonu'da yapılan çalışmalarda 10 litre etil alkol ve 15 şişe el yapımı alkol bulundu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir ikamette arama yapıldı.

 

Arama sonucunda 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi.

 

Yakalanan kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.