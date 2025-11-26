Kastamonu'da 15 şişe el yapımı alkol bulundu

Kastamonu'da yapılan çalışmalarda 10 litre etil alkol ve 15 şişe el yapımı alkol bulundu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir ikamette arama yapıldı.

