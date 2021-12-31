Kastamonu'da 205 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 12:44
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına kaçak içki satılacağını tespit etti.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheli A.Ö'ye (36) ait ev ve depoda arama yapıldı.
Aramalarda, bir litrelik 205 şişe kaçak içki ile ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kenevir tohumu ve dedektör ele geçirildi.
A.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.