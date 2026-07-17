Kastamonu'da 6 hektar orman yandı

AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Merkeze bağlı Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, evin çevresindeki ormana sıçrayıp geniş bir alanda etkili oldu.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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