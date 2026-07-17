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Kastamonu'da 6 hektar orman yandı

17.07.2026 14:00

Kastamonu'da 6 hektar orman yandı
DHA

AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

DHA
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Kastamonu'da evden başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 4,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, evin çevresindeki ormana sıçrayıp geniş bir alanda etkili oldu.

 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DHA

Yangını söndürmek 4,5 saat sürdü.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, tamamen söndürüldü.

 

İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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