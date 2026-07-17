Kastamonu'da 6 hektar orman yandı
17.07.2026 14:00
AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Kastamonu'da evden başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 4,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangını söndürmek 4,5 saat sürdü.
Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, tamamen söndürüldü.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
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