Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 10:51
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanan R.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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