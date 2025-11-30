Kastamonu'da bir evde yangın çıktı
30.11.2025 13:47
İHA
Kastamonu'da bilinmeyen bir sebeple bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olay, Taşköprü'nün Bozarmut Köyü'nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre Ş.T.'e ait iki katlı evde belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler durumu Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve Taşköprü Belediyesi olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
