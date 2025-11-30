Kastamonu'da bir evde yangın çıktı

Kastamonu'da bilinmeyen bir sebeple bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine jandarma ve Taşköprü Belediyesi olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Ş.T.'e ait iki katlı evde belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler durumu Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi.

