Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile köy konağı yandı

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 02.10.2021 - 02:16
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçeye bağlı Obruk köyü Sıklık mahallesinde Hakkı Şekerci'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iki katlı köy konağına sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu, İhsangazi ve Araç belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.
Civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Şekerci'ye ait ev ile köy konağı kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri, yangından kimse zarar görmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.
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