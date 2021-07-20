Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Akdoğantekke köyünde Adil ve Recep Açılan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.