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Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlar telef oldu

27.09.2026 10:13

Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlar telef oldu
Anadolu Ajansı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, ahırdaki hayvanlar telef oldu.

Akgüney köyünde Mustafa Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangına İnebolu Belediyesi ve Doğanyurt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

 

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken yangının sıçradığı iki evde de küçük çaplı hasar oluştu.

 

Yangın nedeniyle fenalık geçiren ev sahibi Hatice Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Yanan evin altında bulunan ahırdaki 5 büyükbaş, 1 koyun ve yaklaşık 20 tavuk telef oldu. Evde bulunan 4 ton fındığın da yandığı öğrenildi.

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