Kastamonu'da cinayet: İki kardeşe 15'er yıl hapis cezası verildi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aydoğan A, kardeşi Yaşar A. ile tutuksuz sanıklar H.A, B.Y. ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Yaşar A, savunmasında amacının Ersoy Demirci'yi öldürmek olmadığını belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.



Sanık Aydoğan A. ise suçlamaları kabul etmeyerek "Kamera kayıtları incelendiğinde benim Ersoy'a yönelik bir eylemim ya da hareketim yok. Ben sadece kavgada kardeşimi kurtarmaya çalışıyordum." savunmasını yaptı.



Kardeşler Yaşar A. ile Aydoğan A'yı 15'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, H.A. ile B.Y'nin beraatine karar verdi.



Seydiler ilçesinde 6 Temmuz 2023'te düğün çıkışında Yaşar A, Aydoğan A, H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Demirci, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



