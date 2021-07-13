Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 12:49

Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Taşköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.B. gözaltına alındı.

M.E.B'nin Suriye'de bulunduğu dönemde örgüte eleman temin edip finansman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma tarafından operasyonun görüntüleri de basınla paylaşıldı.

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