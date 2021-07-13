Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 12:49
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Taşköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.B. gözaltına alındı.
M.E.B'nin Suriye'de bulunduğu dönemde örgüte eleman temin edip finansman sağladığı öğrenildi.
Öte yandan jandarma tarafından operasyonun görüntüleri de basınla paylaşıldı.
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