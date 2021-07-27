Kastamonu'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 17:02
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Arkadaşlarıyla 24 Temmuz'da denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarına Samsun Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 Dalış Timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katıldı.
TCSG-96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Özcan'ın cesedi, Harmason bölgesinde yüzdüğü alandan yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.
DEGAK-3 Dalış Timi tarafından denizden çıkartılan ceset, Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na getirildi. Özcan'ın cenazesi, buradan da cenaze aracıyla Abana Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
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