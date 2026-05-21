Kastamonu'da dereye kimyasal atık karıştı
21.05.2026 16:29
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Kuz Deresi'ne kimyasal atık karıştığı tespit edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçe merkezinden geçen Kuz Deresi'ndeki kirliliği fark eden vatandaşlar, Cide Belediyesi'ne haber verdi.
Sabah saatlerinde derede inceleme yapan ekiplerin yaptığı ilk belirlemeye göre; ilçede bulunan kapalı spor salonunda yakıt kazanlarının değişimi sırasında dereye kimyasal atık karıştı.
Atığın yaklaşık 1,5 kilometrelik dere yatağından geçerek denize ulaştığı saptandı.
