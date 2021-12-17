Kastamonu'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 17:42
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Liyattın Bozyiğit idaresindeki 37 AH 711 plakalı minibüs, Alisaray köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile yanında bulunan kardeşi Cengiz Bozyiğit, araçta sıkıştı.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.