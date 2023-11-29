Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Merkez ilçede H.H'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, N.U. ve S.İ'nin ev ve araçlarının ses sistemi içine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin lira ele bulundu.



Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

