Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapatılan yol açıldı
12.11.2025 12:32
AA
Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir ayı aşkın süredir ulaşıma kapalı olan Çatalzeytin-Ortasökü kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
6 Ekim'de Çatalzeytin-Ortasökü kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çatalzeytin'in il merkezi ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından güzergahta ulaşımın yeniden sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin yol boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.
YASAL UYARI
KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.