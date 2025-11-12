Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapatılan yol açıldı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir ayı aşkın süredir ulaşıma kapalı olan Çatalzeytin-Ortasökü kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalzeytin'in il merkezi ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından güzergahta ulaşımın yeniden sağlandığı belirtildi.

