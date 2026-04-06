Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı. Yaralılar var

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Samet T., Ayşegül T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.