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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 17:46

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terke köyünde, define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda D.G. (32), M.Z. (35), K.G. (32) ve R.C. (27) suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, kazı yapanlara yardım ve gözcülük yaptığı tespit edilen H.D. (40) ve N.G. (41) daha sonra gözaltına alındı.

Alanda yapılan aramalarda 8 dinamit, 1 ruhsatsız tabanca ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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