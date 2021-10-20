Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.



İş yerinde yapılan aramada, farklı markalarda makarona sarılmış 41 bin 180 bandrolsüz sigara ile 8 kilo 140 gram kıyılmış tütün ve 4 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.



Operasyonda iş yerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

