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Kastamonu’da kapıcı dairesinde yangın çıktı, baba ve oğlu yaralandı

13.08.2026 14:26

Kastamonu’da kapıcı dairesinde yangın çıktı, baba ve oğlu yaralandı
IHA

Baba ve oğlu yangından yaralı bir şekilde çıkarıldı.

İHA
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Kastamonu’da bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kastamonu’da meydana gelen olayda, bir apartmanın kapıcı dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Yangın sırasında kapıcı dairesinde bulunan baba ile oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Binada bulunan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise itfaiye ekipleri tarafından oksijen verildi.

 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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