Kastamonu'da kaybolan 150 keçiyi jandarma ve AFAD ekipleri bularak sahibine teslim etti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaybolan 150 keçi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.



Uzbanlar köyü Kozdere Mahallesi'nde yaşayan Emrah Yılmaz'a ait 150 keçi, kapısı açık kalan ahırdan çıkarak kayboldu.



Keçileri otlatmak için ahıra giden Yılmaz, durumu fark edince yakınlarıyla ormanlık alanda hayvanlarını aramaya başladı. Keçileri bulamayan Yılmaz ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Jandarma Asayiş Timleri ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Sarp ve dağlık bölgelerdeki aramalarda, ısıya duyarlı termal kameralı drone de kullanıldı.



Ağıldan oldukça uzak bir bölgede bulunan sürü, sahibine teslim edildi.



Emrah Yılmaz, keçilerini bulan jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

