Kastamonu'da kene can aldı

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 03.07.2021 - 14:49
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.
Yukarıdikmen köyünde ikamet eden M.T. (65), bir süre önce kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen M.T, ardından Ankara'ya sevk edildi. M.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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