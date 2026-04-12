Kastamonu'da korkutan fabrika yangını

12.04.2026 08:54

Son Güncelleme: 12.04.2026 09:08

Anadolu Ajansı

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Soğutma çalışmaları sürüyor.

