Kastamonu'da kumar operasyonu:5 kişiye ceza kesildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bazı kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.



"Umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler uygulaması" kapsamındaki denetimlerde, bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.



Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.



