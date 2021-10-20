Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 20:39

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Çetmi köyü yakınlarında, Ceyhan Doğmuş'un kullandığı 37 ABA 101 plakalı traktör, M.C.T. idaresindeki 34 GT 1489 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Doğmuş, bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Traktör sürücüsü Doğmuş'un, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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