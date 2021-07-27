Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Kastamonu Haberleri DHA 27.07.2021 - 09:23
Kastamonu Haberleri - DHA,
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi.
Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner Okudan yönetimindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 SN 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.