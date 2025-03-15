Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı (Kastamonu Haberleri)
Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştı. Kazada yaralananlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.K'nin kullandığı 37 ABK 948 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KGR 748 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan B.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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