Kastamonu'da sahte para operasyonu:1 kişi yakalandı (Kastamonu Haberleri)
Kastamonu'da sahte para operasyonu düzenlendı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adrese sahte para operasyonu düzenledi.
Operasyonda 26 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.
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